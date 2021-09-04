Брат Власенка, підозрюваний у розкраданні на понад 70 мільйонів, продовжує працювати

Виконуючий обов'язки голови правління "Державної-продовольчої зернової корпорації" Андрій Власенко продовжує працювати після звинувачення у розкраданні 71 мільйона. Принаймні інформації про його відсторонення від посади у публічному доступі немає.

За словами аналітиків SOE Weekly, відповідно до даних з веб-сайту "ДПЗКУ", Власенко все ще продовжує виконувати обов'язки голови правління компанії.

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Згідно з передовими практиками, наглядова рада мала б розглянути питання щодо відсторонення голови правління від виконання своїх обов'язків до кінця розслідування. Однак у компанії так і не створили незалежну наглядову раду.

У разі відсутності наглядової ради, питання щодо відсторонення голови правління міг би розглянути суб'єкт управління "ДПЗКУ" – Міністерство економіки,

– пояснили аналітики.

У чому звинувачують Власенка

Андрій Власенко, за версією слідства, був причетним до схеми розтрати майна корпорації "ДПЗКУ". Він з іншими службовими особами, сприяв проведенню експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати.

зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти і без здійснення попередньої оплати. Саме Власенко був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" вартістю 71 мільйон гривень через, нібито, неспроможність філій "ДПЗКУ" надати аналогічні послуги самостійно.

Андрій Власенко є братом нардепа від "Батьківщини" Сергія. Корупційний скандал мав великий негативний вплив на їхній імідж.

13 серпня, Нацполіція затримала Власенко при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни", коли він намагався вилетіти з країни. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

Власенку обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носити електронний браслет. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.