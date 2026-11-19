Військовий експерт Сергій Братчук пояснив, як удари по Кримському мосту вплинуть на російську логістику, чому окупантам буде складно відновити переправу та чи можливі нові атаки. Він також оцінив стан російської ППО та можливі наслідки для Путіна.

Після нових ударів Сил оборони України по Кримському мосту з'явилися повідомлення про обвал однієї з його арок. Пошкодження переправи можуть ускладнити постачання російських військ на півдні України, хоча окупанти продовжують використовувати сухопутний коридор через захоплені території.

Військовий експерт Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чи зможуть росіяни відновити пошкоджений міст та як це вплине на їхню військову логістику. Він також оцінив можливості українських ударів по російській ППО та розповів, чи можуть атаки на один із головних символів Кремля послабити позиції Володимира Путіна.

Кримський міст може залишитися без ремонту

Після нових ударів по Кримському мосту повідомляють про обвал однієї з його арок, а в мережі з'явилися 3D-реконструкції можливих пошкоджень. Які наслідки це матиме для постачання російської армії до окупованого Криму та на південь України?

Я не буду повторювати про ті наслідки, які ми сьогодні вже бачимо. Потрібно ще дочекатися супутникових знімків, які дадуть додатковий об'єктивний контроль того, що відбулося. Але кілька важливих моментів я хотів би відзначити.

Ми поки не можемо говорити про те, що тимчасово окупований український півострів Крим перетворився на логістичний острів і там усе максимально зупиниться. Водночас ми прекрасно розуміємо, що переправа зазнала серйозних пошкоджень. І тут виникає питання не лише про необхідність ремонту, а й про те, чи зможуть росіяни взагалі його провести.

Міст – усе. Принаймні для того, щоб розуміти, що його потрібно ремонтувати, точно не треба бути фахівцем із мостобудування. А взагалі чи відбуватиметься ремонт? Питання не риторичне, тому що потрібні відповідні плавзасоби, ті ж плавучі крани для відновлення цього об'єкта. Чи дасть Україна таку можливість росіянам? Звичайно, ні. Тому поки ставимо, як кажуть, хрест на цьому мосту,

– пояснив Братчук.

Ми ще побачимо, що там відбувається із залізничним полотном. Сподіваюся, що арка також щонайменше пошкоджена. Але що буде далі – подивимося, поки не варто робити остаточних висновків щодо всіх конструкцій переправи.

Що стосується сухопутного коридору, то туди зараз перенаправлятимуть основний транспортний потік. Він і раніше був головним маршрутом постачання, тоді як Кримський міст виконував додаткову транспортно-логістичну функцію. Тепер сухопутний коридор, який самі росіяни називають "дорогою смерті", буде ще більше перевантажений. Адже йдеться про постачання не лише для російського війська, а й для цивільного населення.

Відповідно, роботи у Сил оборони України додасться. Я сподіваюся, що вона, як завжди, виконуватиметься професійно. Але важливо розуміти, що йдеться не просто про проблеми з однією переправою, а про ширшу ситуацію з російською військовою логістикою на окупованому півострові.

Крим на сьогодні як військовий логістичний хаб для Російської Федерації, я так без завищених очікувань, потихеньку, з позитивом скажу, вмирає. Звичайно, це удар, це дуже великий удар,

– наголосив військовий експерт.

Ми говоримо про єдину операційну зону російських окупантів, зокрема про угруповання "Днєпр". Це Запорізький фронт, Придніпровський напрямок, а також підрозділи, які діють на східному, Донецькому відтинку фронту. Постачання для цих російських військ буде мінімізовано. І це має велике значення для подальших можливостей окупантів.

Є ще кілька моментів, які я хотів би відзначити. Сьогодні ми бачимо, наскільки синхронізовано діють Сили оборони України. І напередодні, і раніше, і цієї ночі наші військові завдали кількох ударів. Причому географія цих атак охоплювала території від Москви до Кримського мосту.

Це говорить про те, що ми маємо ресурсність для того, щоб перевантажувати систему протиповітряної оборони Російської Федерації. Можемо завдавати таких масованих ударів по різних локаціях Росії,

– зазначив Братчук.

Найголовніше, що попередня робота по російських засобах протиповітряної оборони в Криму та на Кубані сьогодні дає результати. Росія не може відновити повноцінну систему ППО. Ми бачимо це з того, що українські військові мають можливість завдавати ударів по різних об'єктах противника.

Я думаю, що такі історії, як із Кримським мостом, мають повторюватися і в інших регіонах Російської Федерації. Причому йдеться не лише про нафтопереробні заводи. Це можуть бути й інші об'єкти, ураження яких впливатиме, зокрема, на ситуацію на фронті. Тому для ворога обставини сьогодні надзвичайно складні.

Хоча зараз і кажуть, що Кримський міст уже не є настільки сакральним для Путіна, як раніше, я хотів би додати трохи символізму, але вже українського. Ми звикли говорити про сакральність цього об'єкта для російських окупантів. І тепер цікаво, як нові пошкодження переправи сприйматимуть міжнародні партнери Росії.

Напередодні великої зустрічі варто подивитися, якими очима Дональд Трамп і Сі Цзіньпін дивитимуться на цю "валдайську міль", яка прекрасно розуміє, що сталося з мостом. Я не впевнений, що Путіну про це не доповідали, але і Трамп, і Сі Цзіньпін, звичайно, знають про наслідки атаки.

Я сподіваюся, що ця арка, цей проліт не дадуть Путіну можливості знову повернутися у велику геополітику. Питання часу, коли його взагалі відсунуть. Але з військового погляду сьогоднішня операція просто дивовижна.

Кремль може приховати від росіян наслідки ударів

Кримський міст роками представляли як символ російської могутності та контролю над Кримом. Як Кремль пояснюватиме нові атаки на нього і чи може нездатність захистити переправу створити політичний тиск на Путіна?

Я не думаю, що сьогодні це створить відповідний тиск на внутрішні політичні процеси. Хоча політичні процеси й Росія – це взагалі дещо несумісні речі. На російське так зване суспільство ця ситуація зараз точно не вплине й нічого не змінить, на жаль.

По-перше, ми поки не маємо такої потужної інформаційної бази, як Російська Федерація. Так, ми навчилися досить добре боротися в інформаційному просторі, але нам потрібна більша масштабність. Тирани завжди чітко формулюють і масштабують ті процеси, які їм потрібні. Вони не використовують демократичні підходи, коли необхідно щось пояснювати з погляду логіки та розвитку суспільства.

Для росіян сьогодні будуть малювати певні, можливо, навіть якісь перемоги або ще щось. Або взагалі будуть мовчати. Я думаю, що зараз Крим може взагалі зникнути з інформаційного поля Російської Федерації, як свого часу це було на Курщині,

– припустив Братчук.

Пам'ятаєте ту операцію в Курській області, яка спочатку розвивалася для нас дуже добре? Звичайно, допомога північнокорейців зрештою допомогла Російській Федерації витісняти наші війська з Курщини. Але я думаю, що зараз із Кримом в інформаційному плані може бути щось подібне.

З іншого боку, є вплив на самих кримчан. Відверто треба говорити про те, що для багатьох із них це може стати відкриттям. Можливо, у значної частини навіть відкриються очі на те, що "каміння з неба" – це не дуже добре. Це взагалі просто погано.

Я не кажу, що зараз у Криму почнуться якісь заколоти або місцеві жителі почнуть проганяти російських окупантів. Ні, поки що цього не буде. Але в будь-якому разі ми сьогодні говоримо про те, що світ вкотре побачив можливості України протидіяти Росії.

Путіна не просто не треба боятися – до нього треба ставитися серйозно. Треба ставитися серйозно до тих військових питань, які він озвучує, зокрема можливої окупації країн Балтії, про що сьогодні дуже часто згадують. Але тим не менше Путіна треба бити. Україна показала, що силою можна змушувати Путіна до певних речей. Тому я на це дуже сподіваюся,

– наголосив військовий експерт.

Що стосується так званих російських еліт, то, погодьтеся, Путін і еліти – поняття теж несумісні. Які можуть бути еліти, коли там усім командує один цар? Хоча, з іншого боку, ми розуміємо, що, можливо, десь хтось замислиться над тим, як урятувати власне життя.

Адже Путін сьогодні є символом російської влади. Якщо його не стане, то і його оточення почне зникати – політично і не лише. Можливо, когось це змусить до певних дій. Але я не розраховую, що саме внутрішні процеси в Росії приведуть до якихось швидких змін.

Я не вірю в заколоти проти Путіна. Я вірю в Сили оборони,

– заявив Братчук.

І я вірю в те, що ви, до речі, дещо майже анонсували певні події. Можливо, це справді так, адже той самий Кримський міст, про який ми сьогодні багато говоримо, ще має залізничне полотно. Як кажуть, Бог любить Трійцю.

Дві доби поспіль Сили оборони атакували цей об'єкт. Чому б не повторити втретє? Тим більше зараз ми можемо долати системи протиповітряної оборони Російської Федерації.

Братчук про Кримський міст: дивіться відео