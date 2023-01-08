Роботи дуже багато: Братчук сказав, скільки приблизно мін дрейфує в Чорному морі

У Чорному морі залишається серйозна мінна небезпека. Українські фахівці регулярно знешкоджують ворожу зброю.

Цього тижня було знищено 5 ворожих мін. Попрацювали фахівці Військово-морських сил ЗСУ, за що їм величезна подяка. Про це 24 Каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Скільки мін може бути в Чорному морі

Як зауважив Братчук, це некерований вплив Росії в акваторії Чорного моря. Так, є внутрішнє листування між начальниками портів, що належать Росії, зокрема Сочинського порту. Керівник порту казав про те, що 420 мін, які були викрадені під час окупації Криму у 2014 році, були вкинуті у Чорне море. Це було зроблено для того, щоб міни дрейфували, прибивалися до нашого узбережжя і завдавали нам шкоди.

"Це було зрозуміло, тому що у ворога були дуже амбітні плани – окупувати Одесу та Одеський регіон. Вони взагалі казали про те, що вийдуть 6 кораблів флоту Росії на траверс Одеського порту, і вся Одеса впаде на коліна і благатиме не просто про перемир'я, а про те, щоб здатися. Виводили ці кораблі – прекрасно бачимо, чим це закінчилося", – наголосив Братчук.

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За підрахунками фахівців, у Чорному морі наразі може перебувати 400 – 600 мін. До слова, вони дрейфують не лише поблизу нашого узбережжя, а й були помічені біля Туреччини, Румунії, Болгарії.

Там їх знищували. У Румунії одне судно навіть натрапило на одну з мін. На щастя, усі залишилися живі, без серйозних пошкоджень,

– сказав речник Одеської ОВА.

Після перемоги роботи з розмінування акваторії Чорного моря буде багато. Ймовірно, треба буде долучати фахівців країн-партнерів. "Але це вже справа мирного часу", – підсумував Сергій Братчук.

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