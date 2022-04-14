Брати з Гостомеля стали на захист України після пережитих звірств

Двоє братів з Гостомеля не встигли евакуюватися, тому на собі відчули "братську любов" російських загарбників. Після пережитого вони вирішили стати на захист України.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про Тимура та Максима – двох братів, які зустріли війну у Гостомелі, що на Київщині.

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Брати з Гостомеля розповіли про життя під окупацією

Хлопці разом із родинами не встигли евакуюватися у перші дні, тому відчули на собі всю "братську любов".

Довелося жити у підвалах разом із ще декількома родинами. Ми постійно думали як нам виїхати. Кілька евакуацій були невдалими,

– розповіли брати.

Часто російські загарбники розстрілювали колони із цивільними, які намагалися виїхати в безпечніше місце. Єдине, що вселяло в чоловіків надію і не дозволяло впасти духом – це людська згуртованість та підтримка одне одного. "Хтось ділився їжею, хтось – ліками, які рятували життя", – зазначили вони.

Їхній родині пощастило – вона змогла добратися до Києва, звідки поїхали на Західну Україну.

Хлопці взяли в руки зброю

Після пережитого хлопці не змогли просто сидіти й чекати перемоги на відносно мирній землі. Брати зробили свідомий вибір і пішли до територіального центру комплектування, щоб взяти до рук зброю та приєднатися до лав захисників.

У мирному житті Максим науковець, кандидат фізико-математичних наук, а Тимур – актор популярних серіалів, таких як "Нюхач", "Слід", "Порушуючи правила", "Водна поліція" та інших.

Ворог змусив нас із братом, моїх друзів взяти до рук зброю і йти у бій. Загарбники самі розбудили в нас войовничість,

– пояснюють вибір брати.

Вони наголошують, що без перемоги повертатися додому не планують. А в рідні домівки повернуться обов'язково.

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