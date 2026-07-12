Поліція знайшла понад тисячу набоїв та гранат у військових, які викрали братів Мосейчуків

У військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади, які фігурують у справі про викрадення двох братів на Київщині, провели обшуки. Під час них правоохоронці виявили значний арсенал боєприпасів та гранат.

Про результати слідчих дій стало відомо з оприлюдненої ухвали суду.

Що виявили під час обшуків?

Згідно з матеріалами справи, суд ухвалив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків. Серед речових доказів – три мобільні телефони, а також велика кількість боєприпасів і вибухонебезпечних предметів.

За даними судових матеріалів, правоохоронці виявили 124 набої калібру 5,56 міліметра, ящик із 400 набоями з маркуванням "20 CRTG 5,56mm., BALL M855", а також ще 100 набоїв такого ж калібру.

Крім цього, під час обшуків вилучили 136 набоїв із маркуванням LC 24, 172 набої калібру 7,62×54 міліметра, 53 набої калібру 7,62×39 міліметрів, 25 набоїв калібру 5,45 міліметра та 74 набої калібру 9×19 міліметрів.

Також правоохоронці знайшли 12 корпусів гранат, 16 димових гранат різних типів та сім запалів до них.

Загалом кількість вилучених набоїв перевищує тисячу одиниць, не враховуючи гранати, запали та інші речові докази.

Наразі вилучене майно перебуває під арештом. Воно може бути використане як докази у кримінальному провадженні, в межах якого слідчі встановлюють усі обставини ймовірного викрадення двох братів на Київщині та можливу причетність до цього військовослужбовців.

Що відомо про справу викрадення двох братів?

У ніч проти 28 червня семеро чоловіків проникли на територію домоволодіння братів у селі Калинівка Білоцерківського району. За даними слідства, вони силоміць вивезли двох братів у невідомому напрямку.

Слідство припускає, що викрадених доправили до Полтавської області, де їх могли вбити. За попередньою версією, мотивом злочину стала помста після конфлікту, під час якого нібито образили дружину командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова.

11 липня правоохоронці повідомили про викриття групи осіб, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних. Підозри оголосили колишньому командиру 155 окремої механізованої бригади, а також іншим фігурантам кримінального провадження.

Водночас правоохоронці встановлюють місцеперебування екскомандира 155 ОМБр, який, за даними слідства, самовільно залишив військову частину. Усіх інших підозрюваних у справі відсторонили від виконання службових обов'язків.

Згодом з'ясувалося, що Максим Мосейчук, якого разом з братом викрали з їхнього будинку на Київщині, був гранатометником і в перші дні повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва.