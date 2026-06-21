Чи братиме Зеленський участі в Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Польщі

Невдовзі у Польщі має пройти Конференція з відновлення України. У ній передбачалася участь президента Зеленського.

Але скандал із поверненням ордена Білого Орла набирає обертів. Чи братиме Зеленський участі в Конференції, розповів глава МЗС Сибіга.

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Чи братиме Зеленський участі в Конференції у Польщі?

Наразі рішення щодо участі ще не прийняте.

️В понеділок (22 червня – 24 Канал) будемо доповідати Президенту України щодо готовності до Конференції з питань відновлення України, наслідків тих чи інших рішень та модальностей її проведення,

– глава МЗС.

За результатами цього Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо поїздки.

Конференція з відновлення України відбудеться у польському Гданську 25 – 26 червня.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що, попри кризу, чекатиме на президента України на цьому заході.