"Братній" народ не вбиває дітей і не ґвалтує жінок, – у МЗС різко відповіли Макрону

Еммануель Макрон відмовився називати вбивства українців російськими військовими "геноцидом" та назвав Україну та Росію "братніми". На таку одіозну заяву президента Франції відреагували у нашому МЗС.

Міф про "братів" почав руйнуватися ще у 2014 році

Відмова називати вбивства "геноцидом" відверто розчаровує. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що міф про "братерство" між українцями та росіянами почав руйнуватися у 2014 році. Тоді так звані "брати" прийшли "захищати" російськомовних людей, а натомість за 8 років вбили 14 тисяч українців.

Коли ж російські ракети прилетіти 24 лютого в Україну, міф остаточно зруйнувався.

"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги,

– наголосив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що немає ані моральних, ані реальних підстав говорити про "братні" зв'язки російського та українського народів.

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