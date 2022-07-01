У Маріуполі знайшли нову братню могилу з понад сотнею тіл

У межах Маріуполя продовжують виявляти поховання мирних мешканців. Цього разу місцеві розповіли про братську могилу з понад сотнею тіл. Вона розташована просто під завалами.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що сумні звістки з міста надходять щотижня.

Читайте також Росіяни навмисно обстріляли театр у Маріуполі, хоча знали, що там люди, – Amnesty International

Мешканці Маріуполя живуть у склепах

Як з'ясувалось, чергова братська могила – під завалами на Лівобережжі міста. Розташована вона на вулиці Київській, 53.

Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах,

– підкреслив він.

Окупанти не поспішають займатись перепохованням

Що ж стосується ексгумації, то Петро Андрющенко зауважив, що вона фактично зупинена в Маріуполі. Наразі окупаційна "влада" надзвичайно захоплена намаганням продемонструвати картинку відновлення. Тож до перепоховань просто не доходить діло.

Він також додав фото з вуличних поховань, які мали бути тимчасовими. Але, на жаль, в нинішніх реаліях вони мають всі шанси стати постійними. Одне з таких – у Центральному районі. На вулиці Котляревського, 8а, за лічені кроки від "гуманітарного штабу", – квітневі могили. І їх ніхто не планує перепоховати на міському цвинтарі.



У Маріуполі окупанти не поспішають займатись перепохованням / Фото з телеграму Андрющенка



У Маріуполі окупанти не поспішають займатись перепохованням / Фото з телеграму Андрющенка

Зауважимо, що життя у Маріуполі залишається надзвичайно небезпечним для його мешканців. І мовиться не лише про дефіцит їжі та питної води. Безпеці містян загрожують й самі окупанти, які намагаються вербувати населення.

Окупанти збирають інформацію про мешканців

У ГУР МО повідомили, що російські військові наразі проводять прийом заявок від мешканців. До "влади" можуть звернутись ті, чиє майно знищили від початку війни. Здавалося б, хорошу справу роблять. Але ж ні.

У випадку руйнувань, які не дозволяють відновити помешкання, окупанти змушують містян звинувачувати у цьому ЗСУ. Це потрібно буде вказати у заявку, щоб її прийняли та почали розглядати.

Але і це ще не все. Необхідно також у заяву вписати усіх, кому належить помешкання, а також тих, хто там прописаний. Після цього необхідно розповісти, де перебувають вказані особи. Якщо хтось із них виїхав на непідконтрольні Росії території, то цих заявників викликають на допит.

На них російські загарбники починають тиснути. Це роблять для того, щоб маріупольці просили своїх рідних співпрацювати з окупантами. Таким чином ворог намагається вербувати тих, хто зумів таки вибратись з захоплених територій.

Варте уваги – у Харкові хлопчик прикрив собою іншу дитину, щоб врятувати її: дивіться відео