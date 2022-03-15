Брав 15 тисяч доларів з кожного: закарпатець переправляв чоловіків призивного віку через кордон

На Закарпатті правоохоронці затримали 37-річного чоловіка. Він мав намір незаконно переправити через кордон трьох українців призивного віку.

За таку послугу закарпатець отримав 45 тисяч доларів, тобто 15 тисяч доларів з кожного. Про затримання "підприємця" повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Невдала схема закарпатця

Чоловік під час війни хотів переправити трьох ухилянтів, надавши їм чужі паспорти громадян Угорщини. Доправити українців призивного віку на територію Євросоюзу закарпатець збирався власним авто марки BMW через пункт пропуску "Вилок".

Днями прикордонники спільно зі співробітниками СБУ піймали зловмисника та його "підопічних" прямо на прикордонному пункті. 13 березня, за результатами досудового розслідування, організатору схеми незаконного перетину державного кордону повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею 332 Кримінального Кодексу України.

Уже 14 березня суддею Виноградівського районного суду закарпатцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 149 тисяч гривень.

До слова, якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років з конфіскацією транспортних засобів та інших засобів вчинення злочину.

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