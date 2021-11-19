Пройшов Савур-Могилу та Дебальцево: що відомо про загиблого захисника Мрачковського

Ворожа куля на Донбасі забрала життя захисника України Уберта Мрачковського. У 33-річного військового з Хмельниччини залишилися мати, дружина та дитина.

Військовий зазнав смертельного кульового поранення зранку 19 листопада. Він служив у 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Бойовий досвід Мрачковського та поранення

За інформацією благодійної організації VATRA, Мрачковський вперше опинився у лавах Збройних сил України ще у 2006 році. Тоді він як строковик потрапив у 80 бригаду. Згодом служив й в окремій роті снайперів ЗСУ, а також у 51 та 128 бригадах.

Військовий брав участь у боях за Савур-Могилу. Разом з розвідниками забирав з позицій поранених у найнебезпечніші моменти. Мрачковський зазнав поранення, але коли одужав – знову повернувся захищати Україну від окупантів. У селі біля Дебальцево серйозно постраждав, коли затягував пораненого побратима на БТР. Тоді ручний протитанковий гранатомет противника влучив у броню машини, осколок розірвав легеню воїна.

Що Мрачковський говорив про війну

У 2015 році році Мрачковського відзначили орденом "За мужність" III ступеня – за сумлінне та бездоганне служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку.

Військовий підкреслював, що справжній снайпер має бути витривалим та хитрим й завжди повинен зберігати спокій. Адже саме вони завжди відіграють вирішальну роль у війні. Український захисник пояснював, що не бере до серця кожен постріл. Мовляв, це лише ціль, а знищує він ворогів, а не людей. Як пише "Новинарня", воїна називали "одним із найрезультативніших снайперів” полку ССО.



Загинув Уберт Мрачковський / Фото з фейсбук сторінки "Ветеранське братерство Хмельниччини"

У загиблого залишилися дружина й дитина

Товариш загиблого Віталій Блонський повідомив у фейсбуці, що у Мрачковського залишилися мати, дружина та дитина. Він наголосив, що той захищав Україну з 2014 року, й навіть попри поранень на Савур-Могилі та у Дебальцево, знову став у бій за батьківщину. "Хмельниччина сьогодні втратила воїна. Це траур для всієї України", – написав друг бійця.