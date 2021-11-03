У Бразилії чоловік стрибнув в озеро, рятуючись від бджіл, але його загризли піраньї
3 листопада 2021 , 22:13Читать новость на русском
Джерело:BBC
Риболовля у бразильському штаті Мінас-Жерайс закінчилася трагедією. Рятуючись від рою бджіл, 30-річний чоловік стрибнув в озеро, де його з'їли піраньї.
У цей фатальний день 3 друзів рибалили на місцевому озері. Аж раптом надлетів рій бджіл. Злякані чоловіки стрибнули в озеро.
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Двом пощастило: вони успішно випливли. Водночас третій постраждалий почав тонути. Врятувати його друзі не зуміли.
Тіло виловили на відстані 4 кілометри від берега. Коли чоловіка підняли на поверхню, то з жахом побачили, що частину його обличчя та інші частини тіла з'їли піраньї.
Наразі не встановили, що стало причиною смерті: укуси чи утоплення.
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