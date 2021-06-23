У Бразилії поліція розігнала протест сльозогінним газом: у натовпі були діти й літні люди

Бразильські поліцейські розігнали акцію протесту проти нового закону про землю, використавши сльозогінний газ. У натовпі мітингувальників були діти та люди похилого віку.
Поблизу будівлі конгресу в Бразилії 22 червня відбулася акція, на якій корінні жителі протестували проти закону, який обмежує їхні права на землю.
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Поліція зі сльозогінним газом розігнала протест
Правоохоронці застосували сльозогінний газ та гумові кулі для розгону протестувальників. У натовпі були діти та люди похилого віку. У результаті розгону вони бігли в укриття, кашляючи, пробиралися крізь хмари газу.
Водночас голова комітету Біа Кічіс і прихильник президента Жаїра Болсонару, повідомив у мережі, що протестувальники "атакували камеру" і поранили 3 поліцейських стрілами. Крім того, провладне видання заявило, що одному правоохоронцю знадобилася медична допомога.
Деталі закону, через який бразильці протестували
- Закон, який підтримали в Конгресі, спрямований на обмеження прав корінних народів на землю, яка залишалася незайнятою в 1988 році.
- Документ також передбачає відкриття охоронюваних земель корінних народів для комерційного сільського господарства та видобутку корисних копалин.
- Вождь племені Алмір Суруї вважає, що закон є історичною невдачею та заохочує знищення прав перших народів Бразилії.