У Бразилії розбився легкомоторний літак: загинуло 7 людей

У штаті Сан-Паулу, що на південному сході Бразилії, розбився легкомоторний літак. Авіатроща забрала життя 7 людей.

Трагедія сталася у вівторок, 14 вересня. Місцеві правоохоронці вже почали розслідування. Вони з'ясовуватимуть причини катастрофи.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що 5 із 7 загиблих були членами однієї сім'ї. Записи на камерах спостереження у районі, де сталася аварія, свідчать про те, що літак впав у лісовому масиві. Після удару об землю він вибухнув, спалахнула пожежа.

За даними рятувальних служб, на борту повітряного судна перебували 7 людей: 2 пілоти й 5 пасажирів. Вони померли на місці катастрофи. Особи загиблих встановити наразі не вдалося, адже їхні тіла дуже обвуглені.

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