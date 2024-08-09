У Бразилії розбився пасажирський літак з 68 пасажирами на борту

Пасажирський літак з десятками людей на борту розбився в муніципалітеті Вінедо у Бразилії. Інформації про постраждалих поки немає.

За деякими даними у ньому могло перебувати 68 пасажирів. Трагедія сталася вранці 9 серпня.

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Літак впав неподалік житлових будинків

Відомо, що розбився двомоторний пасажирський літак. Він летів з міста Каскавел до Гуарульюса. Раптом він почав падати та на великій швидкості врізався у землю.

За даними авіакомпанії Voepass Linhas Aereas, яка володіє судном, це був турбогвинтовий пасажирський літак моделі ATR-72. Ця модель вміщує 68 пасажирів.

Поліція отримала повідомлення про трагедію о 13:28 за місцевим часом. Впав літак неподалік житлових будинків. На місці події працює пожежна служба, цивільна оборона та військова поліція. Лікарні уже готові приймати можливих поранених.

Наразі немає жодної інформації про обставини авіатрощі.

У Бразилії впав пасажирський літак / Фото Arquivo pessoal