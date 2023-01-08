У Бразилії прихильники експрезидента Болсонару захопили урядові будівлі

Прихильники колишнього президента Брасилії Жаїра Болсонару будівлю Національного конгресу та Федерального суду. Правоохоронці намагаються зупинити їх та застосовують сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Сотні людей вимагають відставки президента Луїса Інасіу Лула да Сілви. Він очолив країну з 1 січня 2023 року.

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Прихильники експрезидента 8 січня піднялись на дах Конгресу та частково зруйнували його, вибили вікна. Частині демонстрантів вдалося потрапити до Національного конгресу та Федерального суду.

Протести в Бразилії: дивіться відео

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Чому почалися протести

Демонстрації у Бразилії розпочалися у жовтні, коли на президентських виборах президента Луіз Інасіо Лула да Сілва з результатом 50,9% голосів. Раніше, у 2017 році, його звинуватили у корупції. Луіз Інасіо Лула да Сілва отримав вирок – 9,5 в'язниці, але у 2021 його виправдали.

Під час інавгурації Лула обіцяв відбудувати Бразилію. Він зазначив, що країна перебуває в "жахливих руїнах" і засудив політику свого ультраправого попередника. Цікаво, що колишній очільник країни Болсонару не прибув на традиційну церемонію передачі президентських повноважень. Він виїхав до США.

Через перемогу Лули прихильники Болсонару обурені. Вони закликають військових втрутитись і домогтися відставки нового президента.

Зв'язок з Трампом

Експрезидента Бразилії Болсонару підтримує колишній президент США Дональд Трампа. Він неодноразово висловлював підтримку його політиці.

Раніше прихильники Трампа, у січні 2021 року, вдерлися до будівлі Конгресу. Колишній президент США намагався повернути владу й заявляв про нечесні вибори.

Як відреагували у ЄС

Голова Європейського парламенту Жозеп Боррель заявив, що приголомшений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу Бразилії. Він назвав протестувальників агресивними екстремістами.

"Повна підтримка для Лула да Сілви та його уряду, Конгресу та Федерального верховного суду. Бразильська демократія переможе насильство та екстремізм", – сказав Боррель.