У Бразилії затримали колишнього прессекретаря Дональда Трампа

8 вересня 2021 , 18:47
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Джерело:

Independent

У бразильському аеропорту правоохоронці провели операцію зі затримання колишнього речника Дональда Трампа. Його вже встигли допитати.

Джейсона Міллера арештували в зоні для приватних рейсів. Експрессекретар 45 президента США планував сісти на приватний літак та полетіти на ньому до США. 

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Його затримали для того, щоб він дав свідчення стосовно своєї можливої участі в антидемократичних діях у Бразилії, в яких беруть участь прибічники чинного президента Жаїра Болсонару.

  • Ордер щодо арешту виписав бразильський Верховний суд.

Допит колишнього речника Трампа

Джейсон Міллер невдовзі після затримання федеральною поліцією оприлюднив заяву про те, що правоохоронні органи допитували його протягом трьох годин в аеропорту столиці Бразилії.

Мене не звинувачували у вчиненні будь-яких протиправних дій, а сказали лише, що "хотіли поговорити". Врешті мене відпустили, щоб я зміг полетіти назад до США,
– додав він.

Зверніть увагу! У серпня міністерство юстиції Бразилії розпочало розслідування щодо необґрунтованих тверджень Жаїра Болсонару про те, що вибори президента 2022 року будуть шахрайськими.
Автор: Олег Васьків