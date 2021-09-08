У Бразилії затримали колишнього прессекретаря Дональда Трампа
Джерело:Independent
У бразильському аеропорту правоохоронці провели операцію зі затримання колишнього речника Дональда Трампа. Його вже встигли допитати.
Джейсона Міллера арештували в зоні для приватних рейсів. Експрессекретар 45 президента США планував сісти на приватний літак та полетіти на ньому до США.
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Його затримали для того, щоб він дав свідчення стосовно своєї можливої участі в антидемократичних діях у Бразилії, в яких беруть участь прибічники чинного президента Жаїра Болсонару.
- Ордер щодо арешту виписав бразильський Верховний суд.
Допит колишнього речника Трампа
Джейсон Міллер невдовзі після затримання федеральною поліцією оприлюднив заяву про те, що правоохоронні органи допитували його протягом трьох годин в аеропорту столиці Бразилії.
Мене не звинувачували у вчиненні будь-яких протиправних дій, а сказали лише, що "хотіли поговорити". Врешті мене відпустили, щоб я зміг полетіти назад до США,
– додав він.