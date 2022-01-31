Бразилію накрили потужні зливи та зсуви: щонайменше 19 людей загинули

У Сан-Паулу 30 січня пройшли сильні зливи, які призвели до зсувів та повеней. У результаті негоди загинули щонайменше 19 людей, а 500 тисяч сімей були змушені залишити свій дім.

Стихія накрила найбільш густонаселений штат Бразилії. Вона вже завдала жахливих наслідків.

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Потужні зливи у Бразилії призвели до жертв

Негода 30 січня панувала у Сан-Паулу. Там йшли сильні дощі, які призвели до повеней та зсувів.

За інформацією муніципальної влади, зсув зруйнував будинок однієї родини у місті Ембу-дас-Артеш. У результаті 3 людей з цієї сім'ї загинули, ще 4 вдалося врятувати.

За словами губернатора штату Сан-Паулу Жоао Доріа, 4 дітей загинули у Франсиско Морато. Водночас уряд штату інформує, що 4 місцевих жителів стали жертвами стихії у Франку-да-Роша. Також повідомляють про смерть у Рібейран-Прету та Жау.

У Державній службі з порятунку уточнили, що 3 загиблих – це люди, яких знесло паводком.



Негода в Бразилії призвела до людських жертв / Фото АР

Сотні тисяч людей залишили свої домівки

В уряді штату також зазначили, що через розлив річок 500 000 сімей були змушені залишити свої домівки. У постраждалих регіонах заблоковані кілька доріг і автомагістралей.

Рятувальники використали гелікоптер для огляду пошкоджених районів. Місцева влада оголосила про фінансову допомогу постраждалим містам у розмірі 2,8 мільйона доларів.

Через збої, які викликали зливи, місто Сан-Паулу скасувало планові щеплення від коронавірусу.

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