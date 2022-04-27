Брехлива вистава, – Подоляк відреагував на наміри росіян провести "престур" у Маріуполь
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Михайло Подоляк відреагував на нову провокацію Росії щодо Маріуполя. Окупанти збираються везти туди західні ЗМІ у так званий "престур".
Загарбники хочуть везти журналістів через Ростов, а по дорозі підсовувати акторів з розповідями про звірства нібито української армії, розповів радник глави ОП.
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Подоляк наголосив, що насправді Росія готує брехливу виставу. Це класична пропагандистська історія.
Хтось іще ведеться на цей цирк Орвелла?
– риторично запитав політик.
Для чого росіяни влаштовують цю "виставу"
В ефірі телемарафону Подоляк додав, що, таким чином окупанти хочуть приховати свої злочини. Коли ми звільнимо Маріуполь, побачимо, скільки людей там загинуло й зникло. Радник зазначає, що мовиться про тисячі.
Детальніше про "престур"
В українській розвідці наголосили, що це дійство – відверта провокація. Росіяни готують масштабну брехню. Так званий "престур" запланований на 28 квітня.
Нагадаємо, що з 1 березня Маріуполь перебуває в оточенні окупантів. За цей час російські війська просто знищили місто.
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