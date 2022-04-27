Брехлива вистава, – Подоляк відреагував на наміри росіян провести "престур" у Маріуполь

Михайло Подоляк відреагував на нову провокацію Росії щодо Маріуполя. Окупанти збираються везти туди західні ЗМІ у так званий "престур".

Загарбники хочуть везти журналістів через Ростов, а по дорозі підсовувати акторів з розповідями про звірства нібито української армії, розповів радник глави ОП.

До теми Хочуть залучити іноземних "журналістів": у Маріуполі окупанти готують масштабну провокацію

Подоляк наголосив, що насправді Росія готує брехливу виставу. Це класична пропагандистська історія.

Хтось іще ведеться на цей цирк Орвелла?

– риторично запитав політик.

Для чого росіяни влаштовують цю "виставу"

В ефірі телемарафону Подоляк додав, що, таким чином окупанти хочуть приховати свої злочини. Коли ми звільнимо Маріуполь, побачимо, скільки людей там загинуло й зникло. Радник зазначає, що мовиться про тисячі.

Детальніше про "престур"

В українській розвідці наголосили, що це дійство – відверта провокація. Росіяни готують масштабну брехню. Так званий "престур" запланований на 28 квітня.

Нагадаємо, що з 1 березня Маріуполь перебуває в оточенні окупантів. За цей час російські війська просто знищили місто.

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