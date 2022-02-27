Інформація про те, що Київ оточений, – брехня та маніпуляція, – прессекретарка Кличка
27 лютого 2022 , 21:42Читать новость на русском
Джерело:НВ
Інформація про те, що Київ оточено - не відповідає дійсності. Слова мера столиці Віталія Кличка були неправильно інтерпретовані.
Видання Associated Press взяло коментар у Віталія Кличка. І серед іншого там йшлося про те, що Київ оточено та цивільних неможливо евакуювати.
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За словами речниці Кличка Оксани Зінов'євої, міський голова справді давав у неділю інтерв'ю Associated Press, але в ньому він не казав і не мав на увазі, що столицю оточено і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.
"Він трохи не так там сказав. Некоректна історія", – запевнила Оксана Зінов'єва.
За її словами, інформація про оточення Києва, – "брехня та маніпуляція".