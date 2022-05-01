Брехня про ленд-ліз та "налагодження життя" у Бердянську: дайджест фейків доби

Російська пропаганда не припиняє активної роботи на інформаційному фронті. Ворожі медіа працюють не лише на росіян, а й українців.

Центр протидії дезінформації повідомив про нові випади ворога в інформаційному полі. Окупанти намагаються внести розбрат у наші стосунки з партнерами та розповідають про радощі життя під російською окупацією.

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Фейки пропагандистів

Російські окупанти продовжують спроби переконати усіх, що наші західні партнери передають нам застарілу зброю. Це дезінформація, що яскраво ілюструє показник у 23 тисячі ліквідованих росіян та понад 1000 знищених танків.

Колаборанти на Запоріжжі, яких окупанти призначили "керівниками", заявляють про те, що у Бердянську "почало стрімко налагоджуватися мирне життя". Також вони говорять, що пенсії та зарплати у місті будуть платити російськими рублями.

Також окупанти не можуть без жаху для себе говорити про ленд-ліз для України. Політична верхівка росіян почала кричати про те, що закон про ленд-ліз американці прийняли ще у січні, і що має свідчити про те, що Вашингтон знав про початок війни та активно до нього готувався. Єдиними, хто готувався до війни, були росіяни, але мужні ЗСУ за підтримки хороброго українського народу та всього цивілізованого світу ксіпішно дають їм відсіч.

Провали російської пропаганди

Російські окупанти попри блокаду міста не можуть здобути повного контролю над Маріполем. У прагненні показати бодай якийсь результат ворожі солдати почали заявляти про "трофеї від ЗСУ". Брехня ворога очевидна: на монетах зображений Гітлер, і в них легко можна впізнати музейі експонати.

Росіяни застрягли не лише у розвитку, а й у часі. До Чернігова "прилетіла" агітка часів Другої чеченської війни. Листівку показав відомий блогер Антон Птушкін. Професіоналізм російької пропаганди прикметний: агітка розпочинається зверненням "Громадяни Чеченської Республіки!"

Росіяни намагалися вигадати "знищення" українського танка. Недалекі солдати забули замалювати букву "Z" на своїй машині. тож затія провалилася.

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