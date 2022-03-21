Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає, – Резніков про втрати окупантів

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про втрати окупантів на нашій землі. Він зазначив, що Кремль вже не знає, як пояснювати те, що відбувається.

Резніков зазначив, що втрати колосальні. За ці дні вони поховали у регіонах країни-окупантки більше солдатів, ніж офіційно визнали своїх втрат.

До теми Захисники Маріуполя врятували десятки тисячі життів, – Резніков

Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських підрозділів,

– сказав міністр оборони.

Мовиться про танкові, десантно-штурмові, інженерні та інші. Резніков зазначив, що колись їх вважали "елітними", а тепер ми їх ліквідували разом із командирами.

"З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян", – сказав Резніков.

Вас може зацікавити думка, що Росія хоче нас залякати: дивіться відео