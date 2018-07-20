13:05
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Бренд Burberry спалив нерозподану продукцію на шалену суму: активісти обурені

208 Читать новость на русском
Показ Burberry
Показ Burberry / herworld.com

Британський бренд одягу і аксесуарів класу люкс Burberry за рік знищив речей та парфумерії на 28,6 мільйонів фунтів (більше 37 мільйонів доларі). Виробник просто спалив продукцію.

Як повідомляє ВВС, компанія Burberry, як і багато інших виробників, у такий спосіб захищає свій бренд, оскільки нерозпродані речі крадуть або перепродують за нижчими цінами.

Читайте також: Магазин одягу показав справжніх моделей з розтяжками: фото

У Burberry переконують, що енергію, яку отримали від спалення речей, використовували на виробництві, тому процес можна вважати екологічним.

Проте активісти обурені такими діями бренду. Зокрема, представниця Greenpeace Лу Йен Ролофф розповіла: "Не дивлячись на високі ціни, Burberry не проявляє поваги до власних продуктів, тяжкої праці робітників та природних ресурсів, які використовуються для їх виробництва".

За її словами, якщо компанія спалює власну продукцію, це вказує на надлишок у виробництві, проте "замість, того, аби зменшити темп, вони спалюють одяг хорошої якості".

Теги: LifeStyle Екологія Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
сьогодні, 13:00 Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
Віталій Дейнега 33
Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
сьогодні, 12:01 Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
Ольга Черненко 435
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сьогодні, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Крістіна Бердинських 401
Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
сьогодні, 09:20 Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
1 2599
О европейском опыте финансирования культуры
сьогодні, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 141
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Страшні руїни: у мережі з'явилися неопубліковані раніше фото Донецького аеропорту
 19 липня , 14:55
Протистояння відчувається, – Безсмертний розповів про перемовини Порошенка та Путіна
25 лютого , 05:07
"Здай документи командиру": проросійські бойовики на Донбасі продовжують безпрецедентну акцію
23 березня , 08:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук