Бренд Burberry спалив нерозподану продукцію на шалену суму: активісти обурені

Британський бренд одягу і аксесуарів класу люкс Burberry за рік знищив речей та парфумерії на 28,6 мільйонів фунтів (більше 37 мільйонів доларі). Виробник просто спалив продукцію.

Як повідомляє ВВС, компанія Burberry, як і багато інших виробників, у такий спосіб захищає свій бренд, оскільки нерозпродані речі крадуть або перепродують за нижчими цінами.

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У Burberry переконують, що енергію, яку отримали від спалення речей, використовували на виробництві, тому процес можна вважати екологічним.

Проте активісти обурені такими діями бренду. Зокрема, представниця Greenpeace Лу Йен Ролофф розповіла: "Не дивлячись на високі ціни, Burberry не проявляє поваги до власних продуктів, тяжкої праці робітників та природних ресурсів, які використовуються для їх виробництва".

За її словами, якщо компанія спалює власну продукцію, це вказує на надлишок у виробництві, проте "замість, того, аби зменшити темп, вони спалюють одяг хорошої якості".