Убив 77 людей: норвезький терорист Брейвік з'явився в суді із Z на голові та підтримав Росію

Норвезький терорист Андерс Брейвік, якого засудили за вбивство 77 людей, прийшов на нове засідання з літерами Z, виголеними з обох боків голови. Також він приніс плакат на підтримку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dagbladet та NRK, які показали кадри із зали суду.

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Норвезький терорист виголив Z на голові

У норвезькій в'язниці, яка розташована у комуні Рінгеріке, відбувся розгляд нового прохання про умовно-дострокове звільнення терориста Андерса Брейвіка. Суд розглядатиме прохання терориста протягом 3 днів, і на перше засідання терорист з'явився в образі, який буквально виражає чітку підтримку російської агресії.

Так, терорист виголив з обох боків літери Z. Саме ця літера латинського алфавіту стала символом російського вторгнення. Нині чимало країн прирівнюють цей символ до свастики й на законодавчому рівні вносять їх до заборонених символів.



Норвезький терорист Брейвік виголив Z на голові / Фото Beate Oma Dahle, NTB

Довідка. 22 липня 2011 стався подвійний терористичний акт в Норвегії. Спочатку пролунав вибух у центрі норвезької столиці Осло біля резиденції прем'єр-міністра. Там було вбито 7 осіб, а десятки – поранено. Дві години по тому Андерс Брейвік влаштував бійню у молодіжному таборі Робітничої партії на острові Утойя, застреливши 68 осіб. Свідки нападу на острові Утойя розповідали про жахливу картину, як "високий блондин, одягнений у поліцейську форму, попросив людей зібратися в одному місці й почав їх розстрілювати". За ці теракти Брейвіка засудили на 21 рік позбавлення волі (до 2032 року).

Норвезькі ЗМІ не беруться стверджувати, що такою "зачіскою" Брейвік висловив підтримку агресивному режиму Росії. Водночас залишається незрозумілим, що саме хотів сказати терорист, виголивши латинську літеру.

Втім, на те, що терорист підтримує загарбницьку війну Путіна, вказує і його плакат, з яким Брейвік прийшов на засідання. На ньому екстреміст підтримав політику Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї та зробив відповідну промову на захист диктаторів.

До слова, на засіданні Брейвік заявив, що не кається у скоєних ним злочинах. Це не вперше, коли терорист намагається вийти на волю. Раніше терорист неодноразово скаржився на умови утримання. Зокрема, він звертався до Європейського суду з прав людини через нібито "жорстке обмеження контактів в одиночній (трикімнатній) камері", а також бідкався, що "їжу гріють у мікрохвильовій печі, а меню змінюється лише раз на два дні".

У 2022 році суд відхилив клопотання про умовно-дострокове звільнення Брейвіка, постановивши, що він не змінився і залишається небезпечним для суспільства.