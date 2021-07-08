Брифінг лідерів Литви і Іспанії на базі НАТО зупинили через російську провокацію: відео

На литовській авіабазі Шауляй відбувалась пресконфереція прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та президента Литви Гітанаса Науседи. Її довелось припинити через російську провокацію.

Пресконференція відбувалась просто перед носом військового літака. Через три хвилині її припинили.

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У Литві терміново зупинили пресконференцію

Трансляція пресконференції на авіабазі відбувалася наживо. На відео помітно, як під час виступу президента Литви з'явились пілоти.

Вони підбігли до літака. Гітанаса Науседа продовжував говорити до того часу, поки його та Педро Санчеса не відвели вбік. Подію зупинили.

З-перед літака швидко забрали трибуни та прапори. Представники ЗМІ розійшлися, щоб звільнити шлях до зльоту винищувача.

Пресконференцію в Литві зупинили через виліт військового літака Росії: дивіться відео

Російський літак вилетів без представлення плану польоту, – Міноборони Литви

У відомстві Литви повідомили, що іспанські винищувачі, що базуються в Литві в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії, вилетіли о 10:55. Це трапилось після повідомлень про те, що військовий літак вилетів з Калінінградської області без представлення плану польоту.

Пресконференцію відновили

Як тільки літак вилетів, пресконференцію відновили. Санчес подякував пілотам за важку роботу, яку вони роблять для захисту територіальної цілісності Литви. Речник президента заявив, що загрози для політиків не було.

Що відомо про літаки на базі у Литві