Брифінг речника президента Сергія Никифорова: онлайн-трансляція

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров 3 серпня провів брифінг. Головними темами були: нова фінансова допомога для України та підвищення тарифів.

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Варто зауважити, що новий речник Зеленського був максимально лаконічним. Брифінг тривав лише до 10 хвилин.

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Україна отримає гроші до Дня незалежності

Речник Зеленського повідомив, що Україна напередодні 30 річниці своєї незалежності отримає 2,7 мільярда доларів у межах програми SDR (спеціальних прав запозичень. Він зауважив, що МВФ не підлаштовувався під нашу країну, але так вже співпало, що ми отримаємо такий приємний подарунок перед Днем незалежності.

Ці гроші допоможуть подолати кризу, спричинену коронавірусом, а також стимулюватимуть нашу економіку. А головне – Україна зможе отримати кошти, як сказав Никифоров, без жодних зволікань.

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Різкого підвищення тарифів не буде

Друге, але не менш важливе питання, про яке говорив Никифоров, – підвищення тарифів. Він пояснив, що уряд до 24 серпня повинен визначити розмір тарифів на електроенергію для різних верств населення. Водночас на Банковій обіцяють, що різкого росту тарифів на світло в Україні не буде.

Різкого підняття тарифів на електроенергію не буде. Для багатьох, його не буде взагалі. Це принципова позиція Зеленського. Є верстви населення, для яких вони й зараз завеликі. Це рішення Ради нацбезпеки та оборони,

– сказав він.

За словами Никифорова, зараз Кабінет міністрів на НКРЕКП опрацьовують питання, якими мають бути тарифи на світло для населення в Україні.

Дивіться брифінг Сергія Никифорова: онлайн-трансляція

Реакція на смерть Шишова

Не оминув увагою Никифоров і смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Як сказав речник Зеленського, зараз Офіс Президента уважно стежить за висновками поліції.

Президент тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі й нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа й осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці,

– заявив він.

Додамо, що громадянина Білорусі Віталія Шишова, який напередодні зник у Києві, 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків. Його тіло було неподалік від квартири активіста. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Соратники активіста розповіли, що за ним стежили відтоді, як чоловік приїхав в Україну.