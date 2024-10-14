"Азов" запустив нову ініціативу "Струм": як вона допоможе бійцям на фронті
Джерело:"Азов"
Воїни з 12 бригади НГУ "Азов" запустили нову ініціативу "Струм". Це інструмент, який забезпечить азовців на фронті постійною фінансовою підтримкою.
Це, своєю чергою, допоможе в ефективнішому відбитті атак ворога. Про це повідомили у бригаді "Азов".
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Чому ініціатива "Струм" важлива для "Азову"
В бригаді "Азов" пояснили, що ініціатива "Струм" допоможе безперебійно забезпечувати фінансуванням військових на лінії бойового зіткнення.
Ця ініціатива дозволить бійцям "Азову":
- Планувати свої дії на фронті наперед, адже відсутність нестач того чи іншого обладнання дозволяє підрозділам "Азову" впевненіше планувати подальші кроки;
- Забезпечувати оперативну підтримку воїнів у найважливіші моменти, без запуску зборів та очікування їх завершення;
- Сконцентруватися на головному – знищенні ворога на лінії фронту.
Усі кошти, які вдасться зібрати в межах цієї ініціативи, підуть на спорядження для військових, автотранспорт, безпілотні апарати, оптику, електроніку та засоби зв'язку.
Як можна стати частиною нової ініціативи бригади
У бригаді "Азов" розповіли, що для того, щоб стати частиною нової ініціативи "Струм" потрібно:
- Визначити суму для донату, регулярної допомоги, яка стане щомісячним перерахунком на потреби "Азову".
- Вказати контактні дані та реквізити. Після підтвердження громадянин стає частиною єдиної мережі, посилюючи бригаду регулярним внеском;
Військові наголосили, що суму та частоту платежів можна змінити коли завгодно. Це ж стосується й тимчасового або повного скасування підписки. Усі перераховані опції доступні в особистому кабінеті.
В "Азові" також закликали розповісти друзям про "Струм" за допомогою реферальної програми. Адже кожен залучений донор – це посилення можливостей бригади.