"Азов" запустив нову ініціативу "Струм": як вона допоможе бійцям на фронті

Воїни з 12 бригади НГУ "Азов" запустили нову ініціативу "Струм". Це інструмент, який забезпечить азовців на фронті постійною фінансовою підтримкою.

Це, своєю чергою, допоможе в ефективнішому відбитті атак ворога. Про це повідомили у бригаді "Азов".

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Чому ініціатива "Струм" важлива для "Азову"

В бригаді "Азов" пояснили, що ініціатива "Струм" допоможе безперебійно забезпечувати фінансуванням військових на лінії бойового зіткнення.

Ця ініціатива дозволить бійцям "Азову":

Планувати свої дії на фронті наперед, адже відсутність нестач того чи іншого обладнання дозволяє підрозділам "Азову" впевненіше планувати подальші кроки;

Забезпечувати оперативну підтримку воїнів у найважливіші моменти, без запуску зборів та очікування їх завершення;

Сконцентруватися на головному – знищенні ворога на лінії фронту.

Усі кошти, які вдасться зібрати в межах цієї ініціативи, підуть на спорядження для військових, автотранспорт, безпілотні апарати, оптику, електроніку та засоби зв'язку.

Як можна стати частиною нової ініціативи бригади

У бригаді "Азов" розповіли, що для того, щоб стати частиною нової ініціативи "Струм" потрібно:

Визначити суму для донату, регулярної допомоги, яка стане щомісячним перерахунком на потреби "Азову".

Вказати контактні дані та реквізити. Після підтвердження громадянин стає частиною єдиної мережі, посилюючи бригаду регулярним внеском;

Військові наголосили, що суму та частоту платежів можна змінити коли завгодно. Це ж стосується й тимчасового або повного скасування підписки. Усі перераховані опції доступні в особистому кабінеті.

В "Азові" також закликали розповісти друзям про "Струм" за допомогою реферальної програми. Адже кожен залучений донор – це посилення можливостей бригади.