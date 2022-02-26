Бригада ЗСУ просять одеситів негайно повідомляти про підозрілих людей

26 лютого 2022 , 16:49
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Джерело:

фейсбук 28 окрема механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу попросила одеситів повідомляти про підозрілих людей. Навіть якщо ті будуть в цивільному одязі.

Повідомляти про підозрілих осіб можна за допомогою смс або дзвінка за номером 0677679104.

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Про яких осіб повідомляти

У бригаді наголосили, що варто одразу повідомляти, якщо на вулицях Одеси ви помітите:

  • підозрілих людей зі зброєю у цивільному одязі,
  • людей з ознаками належності до ворожих сил,
  • людей, які ведуть спостереження за військовими об’єктами або підрозділами Збройних Сил,
  • наносять маркування на дороги та розміщують підозрілі предмети.

"Захистимо наше місто разом!" – додають військові.

Раніше у місті Чорноморськ Одеської області затримали проросійського диверсанта. Він малював спеціальні мітки для координації обстрілів.

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Автор: Марія Бондар