Бригада ЗСУ просять одеситів негайно повідомляти про підозрілих людей
26 лютого 2022 , 16:49Читать новость на русском
28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу попросила одеситів повідомляти про підозрілих людей. Навіть якщо ті будуть в цивільному одязі.
Повідомляти про підозрілих осіб можна за допомогою смс або дзвінка за номером 0677679104.
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Про яких осіб повідомляти
У бригаді наголосили, що варто одразу повідомляти, якщо на вулицях Одеси ви помітите:
- підозрілих людей зі зброєю у цивільному одязі,
- людей з ознаками належності до ворожих сил,
- людей, які ведуть спостереження за військовими об’єктами або підрозділами Збройних Сил,
- наносять маркування на дороги та розміщують підозрілі предмети.
"Захистимо наше місто разом!" – додають військові.
Раніше у місті Чорноморськ Одеської області затримали проросійського диверсанта. Він малював спеціальні мітки для координації обстрілів.
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