Бригада ЗСУ просять одеситів негайно повідомляти про підозрілих людей

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу попросила одеситів повідомляти про підозрілих людей. Навіть якщо ті будуть в цивільному одязі.

Повідомляти про підозрілих осіб можна за допомогою смс або дзвінка за номером 0677679104.

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Про яких осіб повідомляти

У бригаді наголосили, що варто одразу повідомляти, якщо на вулицях Одеси ви помітите:

підозрілих людей зі зброєю у цивільному одязі,

людей з ознаками належності до ворожих сил,

людей, які ведуть спостереження за військовими об’єктами або підрозділами Збройних Сил,

наносять маркування на дороги та розміщують підозрілі предмети.

"Захистимо наше місто разом!" – додають військові.

Раніше у місті Чорноморськ Одеської області затримали проросійського диверсанта. Він малював спеціальні мітки для координації обстрілів.

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