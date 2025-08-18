Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш поділився у своїй соцмережі відео, як відбувається перевезення тварин з гарячих точок фронту. Також він під час розмови з 24 Каналом звернувся з проханням до жителів прифронтових населених пунктів, які готуються до евакуації.

До теми Усі в стані стресу: як волонтери рятують тварин від війни на Харківщині

Як військові рятують тварин з прифронтових зон?

Отченаш наголосив, що українські військовослужбовці не вперше допомагають евакуйовувати тварин з прифронтових місць. І це є надзвичайно цінним.

Останній раз ми евакуювали 11 котиків і їх вже розібрали по всій Україні. Деякі з них вже потрапили до родин,

– наголосив офіцер бригади "Рубіж".

Також він звернувся з великим проханням до тих, хто перебуває на прифронтових територіях.

Обов'язково відв'язуйте своїх собак. Обов'язково випускайте абсолютно всіх тварин, незалежно від того, чи це курочка, чи це котик, тому що це єдиний варіант для них вижити,

– наголосив Андрій Отченаш.

Він пояснив, якщо буде обстріл та буде знищений будинок, в якому залишилися тварини, то вони постраждають ні за що. Тому нехай вони краще бігають по полю і там намагаються якось вижити.

А ще краще власникам, додав офіцер бригади "Рубіж", забирати своїх тварин з собою, коли вони евакуюються, якщо є можливість, адже вони просто загинуть від чергового російського снаряда.

Андрій Отченаш показав, як військові рятують тварин: дивіться відео



Також, як розповідають волонтери, які займаються евакуацією людей з прифронтових населених пунктів, багато українців погоджуються на евакуацію, тільки в тому разі, якщо волонтери готові їх вивезти разом з їхніми домашніми улюбленцями.

"Це нас дуже сильно відрізняє від росіян, для яких чуже життя не варте абсолютно нічого. А для нас, українців, життя всього живого варте абсолютно всього", – підкреслив Андрій Отченаш.

Як волонтери рятують тварин під час війни