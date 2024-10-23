Україна відреагувала на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані

Спроби Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію "Глобального Півдня" щодо російської агресії проти України були марними. Декларація продемонструвала, що БРІКС як об'єднання не має єдиної позиції.

Міністерство закордонних справ прокоментувало пункт 36 підсумкової декларації саміту БРІКС у Казані. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС України.

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Про що підсумкова декларація БРІКС

Учасники саміту лише згадали про власні національні позиції щодо ситуації в Україні та про відданість цілям і принципам статуту ООН. Також про те, що прагнуть мирного врегулювання конфлікту та дипломатії.

Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України,

– кажуть у МЗС України.

За результатами підсумкової декларації саміту, світова більшість залишається на боці України та прагне встановлення справедливого миру.

У декларації йдеться про необхідність "вирішення конфлікту" шляхом переговорів та дипломатії. Також зазначається про посередництво щодо мирного врегулювання. Ймовірно йдеться про китайсько-бразильську мирну ініціативу.