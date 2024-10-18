Лідери Китаю та Індії приїдуть до Росії на саміт БРІКС

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердили, що візьмуть участь у саміті БРІКС. Він відбудеться в російському місті Казань з 22 по 24 жовтня.

Про це розповідає російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС КНР та Індії. До того ж на саміті очікують лідерів 24 держав, генеральні секретарі ООН, СНД і ШОС.

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За інформацією "Радіо Свободи", ця зустріч важлива для Росії, адже так вона прагне показати, що Захід не зможе ізолювати її після початку вторгнення в Україну.

У цьому році Росія головує в БРІКС, до складу якого входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка. У 2024 році до групи приєдналися ще чотири нові країни – Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет.

До слова, на попередньому саміті у ПАР президент Росії Владімір Путін не зміг бути присутнім через загрозу арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

Торік захід могли перенести до Китаю, який не бере участі у роботі суду. Але Індія і Бразилія були проти таких змін.