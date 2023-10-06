Влучили з кулемета в окоп: солдат з Британії, який чудом вижив в Україні, не хоче йти з війни

Британський солдат Алекс зазнав важкого поранення в Україні, втім, не планує покидати своїх побратимів. Хлопець каже, що хоче побачити поразку Росії.

Алекс Мос – 28-річний колишній військовий, який служив в британській армії до 2016 року. Втім, коли дізнався про цинічний напад Росії на Україну, знову взявся за зброю.

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Записався добровольцем до ЗСУ

У червні 2022 року Мос записався добровольцем до ЗСУ. Після трьох місяців бойових дій в Україні хлопець повернувся додому, де на нього чекала улюблена робота та кохана дівчина. Втім, каже Алекс, його не полишало відчуття, що він має ще щось зробити для відсічі російської агресії. Через вісім місяців Мос остаточно покинув свою роботу та повернувся служити до української армії.

Чому воює на боці України

Британець розповів, що його найбільше розізлило те, що росіяни атакували цивільне населення – дітей і жінок. Він заявив, що Путін "посилає сотні тисяч людей на смерть абсолютно без причини".

Поранення

Воюючи в Україні, Алекс зазнав важкого поранення – у нього зламана шия та пошкоджена грудна клітка. Російський солдат поцілив з кулемета в його окоп.

Я спочатку подумав, що мене підірвали, все йшло в уповільненій зйомці. Я миттєво зрозумів, що зі мною сталося щось погане,

– поділився хлопець.

Алекс розповідає, що куля пройшла між артеріями на його шиї. Якийсь час після поранення він продовжував викрикувати бійцям накази, допоки його не вразив нестерпний біль. Першу медичну допомогу британцю надали на місці – в траншеї, а потім його оперували в українській лікарні.

Наразі хлопець перебуває на реабілітації. Його найбільша мрія – повернутися на передову і продовжити боротьбу проти Росії.

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