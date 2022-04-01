Британія боїться, що партнери підштовхнуть Україну на невигідні умови миру, – ЗМІ
1 квітня 2022 , 10:00Читать новость на русском
Джерело:The Times
Уряд Великої Британії стурбований, що союзники України надто тиснуть на Володимира Зеленського щодо швидшого завершення війни.
Через це у Великій Британії вважають, що Україна може отримати невигідні для себе умови.
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Видання The Times пише, що США, Франція і Німеччина підштовхнуть Україну піти на значні поступки, щоб врегулювати конфлікт. Саме тому у британському уряді вважають, що союзники "занадто прагнуть" укласти мирну угоду.
Крім того, ЗМІ повідомляють, що в останній розмові глава уряду Британії Борис Джонсон закликав президента Володимира Зеленського не відступати.
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