У Великій Британії 26 листопада попередили військових резервістів про необхідність підготовки до мобілізації. Близько 100 000 бійців уперше з часів холодної війни отримали відповідні листи від командування.

Як з'ясувало видання The Telegraph, ветеранам запропонували добровільно долучитися до вишколів, зокрема взяти участь у весняних навчаннях НАТО Steadfast Defender. Керівники трьох видів Збройних сил закликали адресатів поновити актуальні контактні дані та повідомити про набуті цивільні спеціальності.

Навіщо Лондон формує базу обліку ветеранів

Листи надіслали стратегічним резервістам – військовим, які нещодавно залишили регулярну службу, але за законом зберігають обов'язок повернутися до строю у виняткових обставинах. У військовому керівництві прагнуть детально оцінити оновлені вміння громадян після демобілізації.

Навіть якщо ви колись були танкістом в армії, ваші цивільні навички зараз можуть бути зовсім іншими і насправді більш корисними для оборони,

– повідомило джерело в армії.

Фахівці додали, що раптового призову наразі ніхто не планує, проте держава зобов'язана володіти актуальною базою контактів.

У британському Міністерстві оборони розсилку назвали практичним заходом для зміцнення стримування та зниження ризику виникнення великого конфлікту. Лондон посилює стійкість згідно зі статтею 3 Альянсу з огляду на дедалі більшу російську загрозу та спроби Путіна випробувати рішучість блоку.

Раніше міністр оборони Вес Стрітінг застерігав, що Сполучене Королівство має підготуватися до війни за 1 000 днів. При цьому чисельність британської армії скоротилася майже до 73 000 військових, що є рекордно низьким показником з часів наполеонівських воєн.

Також на тлі повітряних загроз Королівські повітряні сили Британії почали ховати свої літаки в ангарах і захисних сітках.