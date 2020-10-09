Візи для українців, які хочуть відвідати Велику Британію, можуть спростити. Офіційні Київ та Лондон домовилися вже найближчим часом обговорити відповідну процедуру. Надалі все залежатиме від поведінки українських туристів,

Україна та Велика Британія поступово намагатимуться полегшити взаємні подорожі та поїздки своїх громадян. Про це мовиться в угоді, яку Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Британії Борис Джонсон підписали у Лондоні, повідомляє "Українська правда"

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Таке рішення є справжнім проривом, адже раніше влада Великої Британії категорично відмовлялася навіть обговорювати спрощення візового режиму.

Які наступні кроки має зробити Україна

Головним завданням української влади наразі є довести, що безвізові українці є безпечними для Сполученого Королівства. Важливу місію покладено на українських туристів, які приїдуть у Велику Британію після перших спрощень для в'їзду. Вони не мають зловживати правилами і не мають порушувати законів.