Певні дії відпрацьовувались ще до війни: чи реальне залучення британських військ в Україні

У своєму інтерв'ю Вадим Пристайко висловив думку, що у випадку катастрофічного для України сценарію війни Британія може надіслати на поле бою свої війська. Така позиція Лондону є зовсім не випадковою, враховуючи його попередній досвід взаємодії з українським військом.

Про це 24 Каналу розповів експерт видання Defence Express Іван Киричевський. Він переконаний, що і Заходу, і Україні варто готуватися як до найгірших, так і до оптимістичних сценаріїв у 2024 році.

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Британія і раніше взаємодіяла із ЗСУ

Протягом 2020 – 2021 років в Україні проходив цілий цикл навчань бригадного рівня за участі британських військових. Відповідно, не можна виключати, що ці навчання вже тоді могли пропрацьовувати подібний сценарій.

Раніше напередодні саміту НАТО у Вільнюсі колишній генеральний секретар Альянсу припустив, що окремі країни за певних можуть погодитись спрямувати до України війська в межах гарантій безпеки, які будуть надані Києву до повноцінного членства.

Зокрема, дуже символічним сьогодні можна вважати те, що у 2020 році українські та британські десантники відпрацьовували форсування Дніпра саме біля села Кринки, в районі якого нині Сили оборони утримують плацдарм.

"На 2024 рік нам доведеться тримати в голові весь спектр можливих варіантів: від того, що "нам хана" і нас рятують тільки британські десантники до того, що у Валерія Залужного можуть бути сюрпризи, про які стверджує німецький Welt", – наголосив військовий експерт.

Водночас такими навчаннями військова взаємодія України та Британії не обмежувалась. Наприклад, на 30-й День незалежності України на військовому параді в Києві планувалася участь британських винищувачів Eurofighter, які мали прилетіти з натівських баз у Румунії.

Як Британія допомагає Україні протистояти агресору

Ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії британські політики та військові погодились передати Україні 1000 протитанкових комплексів NLAW як пересторогу для агресора. Коли ж напад усе-таки відбувся, Британія оперативно передала ЗСУ ще кілька тисяч одиниць цієї зброї.

За свідченнями оглядачів, саме Лондон був одним із найбільш проактивних голосів у питанні надання допомоги Україні серед західних союзників. Часто саме Велика Британія ставала головним рушієм щодо постачання новітніх типів озброєння, як це сталося, наприклад, із ракетами Storm Shadow.

Станом на 31 жовтня, за понад півтора роки війни Британія надала Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів доларів, що становить близько 0,4% її ВВП. Також Сполучене Королівство активно допомагає Україні із підготовкою нових військових, натренувавши 30 тисяч бійців Сил оборони за 2023 рік.