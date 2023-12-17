Певні дії відпрацьовувались ще до війни: чи реальне залучення британських військ в Україні
У своєму інтерв'ю Вадим Пристайко висловив думку, що у випадку катастрофічного для України сценарію війни Британія може надіслати на поле бою свої війська. Така позиція Лондону є зовсім не випадковою, враховуючи його попередній досвід взаємодії з українським військом.
Про це 24 Каналу розповів експерт видання Defence Express Іван Киричевський. Він переконаний, що і Заходу, і Україні варто готуватися як до найгірших, так і до оптимістичних сценаріїв у 2024 році.
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Британія і раніше взаємодіяла із ЗСУ
Протягом 2020 – 2021 років в Україні проходив цілий цикл навчань бригадного рівня за участі британських військових. Відповідно, не можна виключати, що ці навчання вже тоді могли пропрацьовувати подібний сценарій.Зверніть увагу! Раніше напередодні саміту НАТО у Вільнюсі колишній генеральний секретар Альянсу припустив, що окремі країни за певних можуть погодитись спрямувати до України війська в межах гарантій безпеки, які будуть надані Києву до повноцінного членства.
Зокрема, дуже символічним сьогодні можна вважати те, що у 2020 році українські та британські десантники відпрацьовували форсування Дніпра саме біля села Кринки, в районі якого нині Сили оборони утримують плацдарм.
"На 2024 рік нам доведеться тримати в голові весь спектр можливих варіантів: від того, що "нам хана" і нас рятують тільки британські десантники до того, що у Валерія Залужного можуть бути сюрпризи, про які стверджує німецький Welt", – наголосив військовий експерт.
Водночас такими навчаннями військова взаємодія України та Британії не обмежувалась. Наприклад, на 30-й День незалежності України на військовому параді в Києві планувалася участь британських винищувачів Eurofighter, які мали прилетіти з натівських баз у Румунії.До теми: ще один цікавий факт тиску Британії на Росію згадав у своєму інтерв'ю експосол України в цій державі. Влітку 2021 року військовий корабель Сполученого Королівства пройшов неподалік кримського узбережжя в напрямку Грузії. Росія обіцяла обстріляти цей корабель, однак Британія повідомила, що ніяких інцидентів в міжнародно визнаних українських водах не сталося.
Як Британія допомагає Україні протистояти агресору
- Ще перед початком повномасштабного вторгнення Росії британські політики та військові погодились передати Україні 1000 протитанкових комплексів NLAW як пересторогу для агресора. Коли ж напад усе-таки відбувся, Британія оперативно передала ЗСУ ще кілька тисяч одиниць цієї зброї.
- За свідченнями оглядачів, саме Лондон був одним із найбільш проактивних голосів у питанні надання допомоги Україні серед західних союзників. Часто саме Велика Британія ставала головним рушієм щодо постачання новітніх типів озброєння, як це сталося, наприклад, із ракетами Storm Shadow.
- Станом на 31 жовтня, за понад півтора роки війни Британія надала Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів доларів, що становить близько 0,4% її ВВП. Також Сполучене Королівство активно допомагає Україні із підготовкою нових військових, натренувавши 30 тисяч бійців Сил оборони за 2023 рік.