Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів . Ці гроші розраховані на пом'якшення економічних наслідків злочинних дій Росії.

Відповідну інформацію повідомив у фейсбуці міністр економіки Сергій Марченко. Про це він написав 21 квітня – на 57 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії

Міністр Сергій Марченко заявив, що Велика Британія є прикладом для всього цивілізованого світу, адже їхня підтримка завжди безкомпромісна та надзвичайно вчасна.

Особисто подякував Канцлеру Казначейства Сполученого Королівства Ріші Сунаку за всі зусилля для підтримки України та рішення надати Україні фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів кредитних гарантій для помякшення економічних наслідків російських злочинних дій,

– написав Марченко.

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