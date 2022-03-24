Британія надасть Україні ще 6 тисяч ракет і 33 мільйони доларів для ЗСУ

Велика Британія виділила на потреби Збройних Сил України 6 тисяч одиниць нової оборонної ракетної зброї та 25 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто 33 мільйони доларів.

Британія продовжить підтримувати Україну

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час брифінгу після зустрічі лідерів НАТО і "Великої сімки" у Брюсселі 24 березня.

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Борис Джонсон наголосив, що Велика Британія продовжує надавати кількісну та якісну допомогу Україні задля захисту від "задиркуватого сусіда".

Сьогодні Британія пообіцяла, що відправить в Україну додаткові 6 тисяч крилатих ракет і перекаже 25 мільйонів фунтів на потреби ЗСУ у рамках необмеженого фінансування,

– зазначив Джонсон.

Посилення НАТО на лінії фронту

Також політик повідомив, що Велика Британія підтримує країни НАТО на лінії фронту. Зокрема, надсилає війська до Болгарії. Британські війська вже є у Польщі та Естонії.

Політик наголосив, що це лише початок.

Ми маємо підтримувати вільну та демократичну Україну у довгостроковій перспективі. Це дружня демократична країна, яка воює за національну безпеку,

– додав Джонсон.

Головні результати засідання НАТО

НАТО передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси й дрони. Також Альянс надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримку. Однак миротворчої місії НАТО в Україні не буде, як і не закриватимуть небо.

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО робить усе можливе, аби війна в Україні не перетворилась у повномасштабну війну світових масштабі, зокрема, країн НАТО та Росії.

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