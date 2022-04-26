Британія надає Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги та важливе медобладнання
Джерело:Reuters
Велика Британія надасть Україні броньовані машини швидкої допомоги. Також у цей пакет допомоги входять пожежні машини та медичне обладнання.
В Уряді країни зазначили, що це все надають, щоб допомогти впоратися з наслідками російських атак. Стало відомо про цю підтримку 25 квітня.
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Джонсон акцентував на обстрілах лікарень
Наразі невідомо, скільки саме броньованих карет швидкої відправиться в Україну. Проте слід зазначити, що напередодні до нас вже направили 40 авто рятувальників.
Ми всі були вражені огидними зображеннями лікарень, які навмисно обстріляла Росія з моменту початку вторгнення понад два місяці тому,
– сказав прем'єр Британії Борис Джонсон.
Він додав, що також нададуть і фінансову допомогу для фінансування українських медиків. У Британії надіються, що це допоможе ефективно рятувати життя.
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