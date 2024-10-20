Зіпсує настрій Москві: Британія і Німеччина готуються до підписання історичної угоди

Країни Заходу зміцнюють власну обороноздатність. Лондон і Берлін на саміті ЄС домовилися про укладання угоди, спрямованої на те, аби дати гідну відсіч ймовірній агресії Москви.

Цього тижня Велика Британія має підписати історичну оборонну угоду з Німеччиною. The Sunday Times пише, що вона допоможе прокласти шлях до тісніших військових і безпекових зв’язків з ЄС і бути на крок попереду будь-якої російської загрози в Європі.

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Що передбачає угода

Очікується, що договір дозволить британським і німецьким силам проводити спільні військові навчання на східному кордоні НАТО з Росією, ймовірніше в Естонії та Литві. Зазначається, що британські війська, що будуть дислоковані в Естонії, пройдуть нову підготовку, отримають безпілотники та модернізовані технології.

Угода також дозволить двом країнам разом закуповувати більше зброї та призведе до тіснішої співпраці у розробці та виробництві зброї наступного покоління.

Джон Гілі, міністр оборони Британії, сподівається, що договір зміцнить оборонну промисловість його країни та Німеччини в той час, коли Захід відчайдушно намагається наростити виробництво та поповнити свої запаси після того, як пожертвував Україні зброю на десятки мільярдів фунтів стерлінгів.

Гілі на нещодавному саміті ЄС у Брюсселі назвав майбутню угоду найбільш значущою з 2010 року, коли колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон з Францією зобов’язались на тісну військову співпрацю, зокрема щодо випробувань ядерних боєголовок і спільних військових операцій.

До слова, видання Le Monde написало, що США зменшили свою категоричність щодо вступу України в НАТО, що може вплинути на позицію Німеччини.