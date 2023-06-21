США і Британія оголосили масштабну допомогу Україні: куди спрямують кошти

Велика Британія і США 21 червня оголосили про надання Україні фінансової допомоги. Україна буде отримувати допомогу впродовж наступних трьох років.

Новий пакет допомоги від Британії включатиме 3 мільярди доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги. Про це повідомив прем'єр Британії Ріші Сунак під час Конференції з питань відновлення України, яка відбувається у Лондоні, пише 24 Канал.

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Ми саджаємо насіння майбутнього України, – Сунак

"Уряд Британії хоче підтримати Україну в подальші роки. Впродовж наступних трьох років ми надамо довгострокові гарантії на 3 мільярди доларів. Ми хочемо підсилити інвестиції разом з екологічними ініціативами", – заявив Сунак.

Сунак наголосив, що Британія буде "стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно", щоб виграти війну і "досягти миру". Він також зазначив, що завдання західних партнерів Києва "побудувати платформу для бізнесу", який є єдиним способом належним чином відновити Україну.

Прем'єр-міністр сказав, що все це "надсилає сигнал, що наша підтримка на полі бою і за його межами не може бути припинена, і що неймовірний дух України переможе".

Ми саджаємо насіння майбутнього України. Сьогодні ми можемо їх полити, а з часом український народ збере їх урожай,

– сказав він.

США нададуть Україні понад 1 мільярд доларів

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час конференції повідомив, що Америка надасть Україні 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги.

Сьогодні я оголошую, що за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги Україні,

– сказав він.

Допомога від США буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

"У той час як Росія продовжує руйнувати, ми тут, щоб допомогти Україні відновитися – відновити життя, відновити країну, відновити її майбутнє", – зазначив Блінкен.

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