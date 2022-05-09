Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, спрямований на торгівлю

Велика Британія продовжує санкційний тиск на Росію. Департамент казначейства оголосив про новий пакет обмежень, спрямованих на торгівлю.

Санкції також введуть проти союзниці країни-терористки – Білорусі. Зауважте, що нещодавно білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала США ввести проти її країни обмеження, ідентичні російським.

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Британія оголосила про нові санкції для Росії та Білорусі

Велика Британія 8 травня оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Обмеження будуть спрямовані та торгівлю. Вони мають на меті ще більше послабити військову машину президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Нові санкції призведуть до того, що загальна вартість товарів, які підпали під повні або часткові імпортно-експортні обмеження після 24 лютого, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів.

Санкції, оголошені сьогодні міністром міжнародної торгівлі та канцлером казначейства, включають імпортні мита та заборони на експорт. Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину та паладій, що заважатиме Путіну фінансувати свої військові зусилля,

– мовиться у повідомленні.

Росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію. Вона дуже залежить від Великої Британії щодо їхнього експорту.

Водночас заплановані заборони на експорт повинні вдарити й по інших товарах на суму понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Мовиться про продукцію у тих секторах російської економіки, які найбільше залежать від британських товарів. Санкції націлені на ключові матеріали, такі як хімікати, пластмаси, гума та обладнання.

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Новий пакет санкцій – далекосяжний

Держсекретарка з питань міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревелян наголосила, що Британія сповнена рішучості зробити все можливе, щоб перешкодити цілям Путіна та підірвати його незаконне вторгнення, наслідком якого стали варварські дії проти мирних українців.

"Цей далекосяжний пакет санкцій завдасть шкоди російській військовій машині у майбутньому. Це частина ширших скоординованих зусиль багатьох країн у всьому світі, які нажахані поведінкою Росії та сповнені рішучості застосувати свою економічну міць, щоб переконати Путіна змінити курс", – зазначила посадовиця.

Водночас канцлер казначейства Ріші Сунак наголосив, що вторгнення Росії в Україну спричиняє величезні страждання. Тому його варварську війну необхідно зупинити.

"Товари на суму понад 4 мільярди фунтів стерлінгів тепер підпадають під імпортні та експортні санкції, що завдасть значної шкоди військовим зусиллям Путіна. Тісно співпрацюючи з нашими союзниками, ми можемо і будемо зривати його амбіції", – додав Сунак.

Це вже третя хвиля торгових санкцій, які оголосив британський уряд. За винятком золота та енергоносіїв, частка імпорту російських товарів, на яку поширюються обмеження, перевищить 96%. Водночас понад 60% експорту товарів до країни-агресорки перебувають під повним або частковими обмеженнями, які фактично також сприяють ослабленню військової машини Путіна.

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