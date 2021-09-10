Британія перевірить біометричні паспорти України для можливого безвізу

Британські експерти перевірять систему біометричних паспортів України. Це потрібно для перемовин щодо можливого безвізу між країнами.

Таку заяву зробила пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

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Британія перевірить біометричні паспорти України

Цього місяця запланований візит британських експертів в Україну задля ознайомлення із системою виготовлення та видачі біометричних документів, що надалі стане предметом переговорів між урядами наших країн,

– зазначили у міністерстві.

Там додали, що це потрібно для запровадження у майбутньому безвізового режиму між Україною та Британією.

Водночас Монастирський подякував пані послу за те, що в травні Велика Британія дозволила українцям, які на законних підставах проживають на її території, обмінювати українські водійські права на британські без іспитів.

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