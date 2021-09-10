Британія перевірить біометричні паспорти України для можливого безвізу
Джерело:МВС України
Британські експерти перевірять систему біометричних паспортів України. Це потрібно для перемовин щодо можливого безвізу між країнами.
Таку заяву зробила пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.
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Британія перевірить біометричні паспорти України
Цього місяця запланований візит британських експертів в Україну задля ознайомлення із системою виготовлення та видачі біометричних документів, що надалі стане предметом переговорів між урядами наших країн,
– зазначили у міністерстві.
Там додали, що це потрібно для запровадження у майбутньому безвізового режиму між Україною та Британією.
Водночас Монастирський подякував пані послу за те, що в травні Велика Британія дозволила українцям, які на законних підставах проживають на її території, обмінювати українські водійські права на британські без іспитів.
Безвіз з Британією: що відомо
- Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що останнім часом у питанні запровадження безвізу між Україною та Британію помітний прогрес. Також є зрушення щодо скасування віз зі Сполученими Штатами та Канадою.
- Міністр уточнив, що кроки поки малі, адже політика цих країн є дуже консервативною, однак рух все ж є.