Британія прагне перейняти ключову перевагу ЗСУ у війні

Війна в Україні показала, що армії країн НАТО відстають від сучасних військових реалій. Через це Британія хоче перейняти український досвід у використанні новітніх технологій на полі бою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent. Особливо Британію цікавить використання штучного інтелекту на полі бою.

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Який досвід ЗСУ хоче перейняти Велика Британія

У звіті Комітету з питань оборони британського парламенту вказують на те, що Україна активно використовує штучний інтелект у безпілотниках для збору розвідувальних даних та аналізу бойових ситуацій.

Водночас у британській армії ці технології є "недорозвиненими і потребують удосконалення", відзначають у Комітеті.

Використання штучного інтелекту в Україні показує, що він пропонує серйозну військову перевагу на полі бою, і оскільки штучний інтелект стає все більш поширеним і вдосконаленим, він змінить спосіб роботи оборони, від штабу до фронту,

– заявила членкиня комітету Емма Леуелл-Бак.

Вона зазначила, що використання штучного інтелекту в обороні вимагає не лише вдосконалення технологій, але й зміни підходу. Леуелл-Бак підкреслила важливість того, щоб Міністерство оборони Великої Британії стало організацією, яка буде "рідною для ШІ" та зможе повністю інтегрувати новітню технологію у свою роботу та мислення.