Британія посилить підтримку України та тиск на Путіна, – Джонсон після розмови з Зеленським

Увесь цивілізований світ засудив російське вторгнення. Зокрема, потужну підтримку Україні надає Велика Британія. Вона продовжуватиме тиснути на країну-терористку, поки окупаційні війська не покинуть територію нашої держави.

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон. Він 2 квітня мав чергову розмову з президентом Володимиром Зеленським.

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Британія продовжить тиснути на Росію

Джонсон розповів, що ввечері під час розмови із Зеленським він привітав хоробрих бійців ЗСУ з тим, що вони відкинули російську армію. Водночас прем'єр визнав величезні виклики, з якими доводиться стикатися українським захисникам, та жахливі страждання мирних жителів.

Велика Британія продовжуватиме збільшувати військову, економічну та дипломатичну підтримку (України – 24 канал), включаючи наступне посилення санкцій, аби збільшити економічний тиск на військову машину Путіна,

– зазначив британський прем'єр.

Він додав, що тиск Британії на Росію зберігатиметься, допоки країна-агресорка не виведе свої війська з території України.

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