Британія припиняє дію всіх гарантій і кредитів на експорт у Росію та Білорусь

Уряд Великої Британії оголосив, що не надаватиме жодних нових гарантій, позик і страхування для експорту в Росію та Білорусь. Таке рішення ухвалили 15 березня.

Велика Британія активно підтримує санкції проти Росії й засуджує вторгнення до України. Водночас зазначили, що роблять все, щоб Україна залишалася відкритою для світу.

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"Наші жорсткі економічні санкції працюють. Ми закручуємо гайки Росії, щоб забезпечити реальні наслідки незаконного військового вторгнення", – заявила членкиня парламенту Великої Британії Енн-Марі Тревелян.

Підприємці відмовляються добровільно

Департамент міжнародної торгівлі Великої Британії отримав понад тисячу запитів від бізнесу, що хоче підтримати потік торгівлі в Україну, а також підтримав тих, хто прагне припинити торгівлю з Росією та Білоруссю. Зазначили, що бізнесмени добровільно відмовилися від 54 ліцензій на експорт до Росії.

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