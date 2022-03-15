Британія припиняє дію всіх гарантій і кредитів на експорт у Росію та Білорусь
Джерело:Уряд Великої Британії
Уряд Великої Британії оголосив, що не надаватиме жодних нових гарантій, позик і страхування для експорту в Росію та Білорусь. Таке рішення ухвалили 15 березня.
Велика Британія активно підтримує санкції проти Росії й засуджує вторгнення до України. Водночас зазначили, що роблять все, щоб Україна залишалася відкритою для світу.
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"Наші жорсткі економічні санкції працюють. Ми закручуємо гайки Росії, щоб забезпечити реальні наслідки незаконного військового вторгнення", – заявила членкиня парламенту Великої Британії Енн-Марі Тревелян.
Підприємці відмовляються добровільно
Департамент міжнародної торгівлі Великої Британії отримав понад тисячу запитів від бізнесу, що хоче підтримати потік торгівлі в Україну, а також підтримав тих, хто прагне припинити торгівлю з Росією та Білоруссю. Зазначили, що бізнесмени добровільно відмовилися від 54 ліцензій на експорт до Росії.
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