Незалежно від позиції США: Британія відкинула можливість територіальних поступок Росії

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну, незалежно від позиції США. Крім того, у Лондоні відкидають можливість територіальних поступок Росії.

Про це в коментарі ВВС заявив міністр фінансів Великої Британії Даррен Джонс. Політик також відмовився коментувати "мирний план" Трампа, адже вважає неправильним коментувати "гіпотетичні сценарії", передає 24 Канал.

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Британія наголосила, що продовжить підтримувати Україну

Джонс різко виступив проти того, щоб від України вимагали територіальних поступок для Росії. Британський міністр також наголосив, що Лондон поважає бажання Києва повернути тимчасово окуповані території під свій контроль, у тому числі – Крим. Джонс наголосив, що це питання – основа, на якій діє Велика Британія.

Також у міністра Британії поцікавилися, що він думає про "мирний план" Трампа. Водночас Джонс відповів, що не вважає за потрібне коментувати "гіпотетичні сценарії". Натомість він наголосив, що підтримка Британії для України буде "рішучою", незважаючи на позицію США.

Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була влаштована раніше. Не повинно бути жодного елементу поступки незаконному вторгненню з боку Росії,

– наголосив Джонс.

Міністр фінансів Великої Британії також додав, що Лондон продовжить надавати допомогу Києву, враховуючи виділення мільярдів фунтів стерлінгів щороку.