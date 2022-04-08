Британія ввела санкції проти доньок Путіна та його близького соратника

Велика Британія слідом за США та ЄС запровадила санкції проти доньок президента Росії Володимира Путіна.

У британському уряду заявили, що розкішний спосіб життя представників найближчого оточення Кремля від тепер стане ще однією їхньою ціллю.

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Велика Британія ввела санкції проти доньок Путіна

Крім дорослих доньок Володимира Путіна до санкційного списку Великої Британії потрапила й спадкоємиця міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

У Великій Британії додали, що Росія прямує до найглибшої рецесії з розпаду СРСР. За оцінками британців, за останні тижні заморозили понад 358 мільярдів доларів активів росіян через міжнародні санкції.

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