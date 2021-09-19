Британія як "п'яте колесо" і "брехня" від США та Австралії: скандал через AUKUS набирає обертів

Франція настільки обурена одностороннім розривом контракту на підводні човни з боку Австралії, що навіть поставила під сумнів міцність союзу в НАТО. 18 вересня французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан виступив із вкрай різкою критикою "колишніх партнерів".

Він, зокрема, сказав, що посла з Лондону не відкликали тільки тому, що й так звикли до "британського опортунізму". А от відповідний акт щодо Вашингтона та Канберри – це демонстрація того, наскільки масштабною є проблема.

Нагадаємо Франція відкликає послів зі США й Австралії після скандалу з підводними човнами

Жан-Ів Ле Дріан жорстко пройшовся по "колишніх партнерах"

Міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан 18 вересня дав інтерв'ю телеканалу France 2. У ньому дипломат дуже жорстко пройшовся по всіх учасниках новоствореного блоку AUKUS – Сполучених Штатах Америки, Великій Британії та Австралії.

"Брехня" США та Австралії

Укладання оборонного блоку AUKUS, про який Франція дізналася за годину до самого факту, у Парижі охарактеризували так: "Була брехня, було лукавство, було серйозне порушення довіри, була зневага. Тому між нами не все в порядку".

Той факт, що вперше в історії відносин між США і Францією ми відкликаємо нашого посла для консультацій, є серйозним політичним актом, який показує масштаби кризи, який існує зараз між нашими країнами,

– наголосив глава МЗС Франції Ле Дріан.

І додав, що "методи Байдена стали дуже схожими на методи Трампа". "Ми відкликали наших послів, щоб бодай спробувати показати нашим колишнім країнам-партнерам, що ми дуже сильно невдоволені", – підсумував міністр.

НАТО "під сумнівом"

Жан-Ів Ле Дріан переконаний, що після того, як США самостійно вирішили вивести війська з Афганістану, а поготів і після того, як Австралія усього за кілька годин вирішила розірвати надважливий оборонний контракт з Парижем:

"Слід також поставити під сумнів міцність союзу" зі зазначеними країнами у рамках НАТО.

зі зазначеними країнами у рамках НАТО. Адже партнери "розмовляють один з одним і демонструють взаємоповагу, чого у цих випадках не було".

За словами французького міністра, у 2022 році в НАТО будуть формувати нову стратегію, і події 2021 року на неї безумовно вплинуть. Дипломат не сказав, як саме, але натякнув, що у Європейському Союзі мали б задуматися над створенням власного окремого безпекового альянсу.

"Вічно опортуністичний" Лондон

Глава МЗС Франції Ле Дріан пояснив, чому послів у США та Австралії відкликали, а з Британії – ні:

Ми відкликали наших послів для переоцінки ситуації. Щодо Великої Британії, у такому кроці нема потреби. Ми знаємо про їхній вічний опортунізм.

"Британія у всьому цьому небагато грає ролі й чимось схожа на п'яте колесо", – додав міністр.

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