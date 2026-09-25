Британія збереже санкції проти Усманова й Фрідмана: Зеленський розкрив деталі розмови з Бернемом

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента Володимира Зеленського, що Лондон не скасовуватиме санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Це рішення підкреслює принципову позицію британського уряду на тлі нещодавніх дій Євросоюзу щодо зняття обмежень із цих олігархів.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Які подробиці із заяви Зеленського після розмови з Бернемом?

Український лідер особисто порушив питання санкційного тиску під час зустрічі з очільником британського уряду.

Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити. Я йому дуже вдячний,

– зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також поділився деталями щодо подальшої співпраці з Євросоюзом. За його словами, європейські партнери запевнили українську сторону, що наступні 3 тисячі прізвищ підсанкційних осіб не будуть виключені із списків, а ЄС проголосує за нові пакети обмежень.

Розбіжності між позиціями Британії та Євросоюзу

Принципова позиція Лондона демонструє рідкісний розкол у санкційній політиці між Великою Британією та ЄС.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році союзники переважно діяли повністю узгоджено.

Обидва олігархи мають тривалу історію зв'язків із Британією. Алішер Усманов володів часткою у лондонському футбольному клубі Арсенал, а Михайло Фрідман тривалий час мешкав у британській столиці й залишив країну лише після запровадження персональних обмежень.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 22 вересня Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Росії на 36 місяців, однак вилучила з переліку Усманова та Фрідмана.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що скасування обмежень проти окремих російських бізнесменів створює небезпечний прецедент.