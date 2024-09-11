У Великій Британії озвучили актуальну позицію щодо ударів їх ракетами Storm Shadow по Росії

Велика Британія не змінила позиції щодо дозволу використовувати їх ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Однак британський уряд хоче оцінити нинішню ситуацію на фронті.

Глава МЗС Британії Девід Леммі та його американський колега державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 11 вересня, прибули до Києва.

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Уряд Британії хоче оцінити ситуацію на фронті

Відповідаючи на запитання, чи може Україна розраховувати на дозвіл використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, Леммі зауважив, що він має намір спершу послухати оцінку ситуації на фронті.

"Однак, було б неправильно коментувати деталі оперативних питань на брифінгу. Єдина людина, яка може отримати вигоду з цього, – це Путін і ми не будемо діяти таким чином, аби дати йому будь-яку перевагу в його незаконному вторгненні", – наголосив глава МЗС Британії.Наразі позиція незмінна

Водночас на Даунінг-стріт заявили, що їх позиція щодо використання ракет Storm Shadow для ударів України по Росії не змінилася.

"Наша позиція не змінилася, але ми завжди будемо слухати українців", – повідомила речниця.

Зауважте. Західні партнери усе ще не дали дозвіл Україні завдавати ударів їх зброєю вглиб Росії. При цьому союзники визнали, що Іран надав Росії балістичні ракети малої дальності Fath-360, назвавши цей крок "драматичною ескалацією" війни.